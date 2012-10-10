لماذا رفض داوود أوغلو استقالة أعضاء نواب في حزب العدالة التنمية ؟

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف “سلجوق أوزداغ” النائب السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية عن تواصله وداوود أوغلو مع أكثر من 10 نواب في حزب العدالة التنمية، مشيريَن إلى أنهما طلبا من النواب التروّي في استقالاتهم وعدم تقديمها في الوقت الراهن.

وأضاف أوزداغ، أن النواب سيتابعون عملهم السياسي مع حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أنه لا يجد انتقال النواب من الأحزاب الأخرى للانضمام إلى حزبهم الجديد أمراً أخلاقياً.

واستطرد النائب السابق موضحاً أن النواب المعنيين سينفصلون عن الحزب الحاكم في حال عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وأضاف قائلاً: “من دَقّ دُق” في إشارة إلى معاملتهم العدالة والتنمية بالمثل.

وتابع مشيراً إلى أنهم يعملون الآن على تشكيل لجان حزبهم في 81 ولاية تركية، مضيفاً أنهم سيشرعون قريباً بوضع النظام الداخلي والقوانين.

كما لفت الانتباه إلى أنهم لا يخططون للتعاون (التحالف) مع الأحزاب الأخرى خلال العملية الانتخابية، ويسعون لحصد أكثر من نصف الأصوات في سبيل الانفراد بالسلطة، وفقاً لما ينص عليه الدستور التركي.

وكان قد أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق “أحمد داوود أوغلو” استقالته رسمياً من حزب العدالة والتنمية برفقة نائبي رئيس الحزب السابقين “سلجوق أوزداغ” و”أيهان أوستون”، و 3 نواب آخرين، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في العاصمة أنقرة.

وعقبت استقالة داوود أوغلو استقالة 5 نواب آخرين من الحزب الحاكم، وفقاً لما ورد في الصحف التركية.