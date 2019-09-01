دوله خليجية جديدة ترفع دجة الاستعداد العسكري والأمني والاستخباراتي .

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بدأت الحكومة الكويتية بتعزيز وتشديد إجراءاتها الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، كما باشرت القيادات الأمنية بإجراء تحقيقات بشان ما تم رصده من تحليق لطائرات سيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت.

ونقل موقع "القبس" الإلكتروني أن: "وجه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر".

من جهتها قدمت القيادات الأمنية تقريرا موجزا عن الوضع الأمني بشكل عام وتناول التقرير العمليات التي استهدفت منشآت نفطية داخل السعودية.

وبحسب الموقع، بينت رئاسة الأركان أنها: "على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة".

وعلى محور آخر، كشف الصالح أن القيادات الأمنية باشرت بإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في