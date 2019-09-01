اجتماع حاسم في ”شبوة“ يخرج بقرارات مصيرية والمحافظ ”بن عديو“ يكاشف المسؤولين ويكشف عن موقف السعودية وتوجيهات هامة لـ”هادي“

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول، بالمواقف الوطنية لأبناء المحافظة وتمسكهم بشرعية الدولة والدفاع عنها والانتصار لها ضد كل المؤامرات والدسائس، وثمن دعمهم واسنادهم لابطال القوات المسلحة والأمن الذين تصدوا ببسالة منقطعة لمؤامرة الانقلاب على المحافظة ومحاولة السيطرة عليها.

وتحدث المحافظ، خلال افتتاحه، اليوم، الدورة الاعتيادية للمكتب التنفيذي بالمحافظة، عن دور المملكة العربية السعودية في افشال الانقلاب العسكري لمليشيا المجلس الانتقالي في المحافظة، مؤكدا بان هذه ”الحرب العبثية قد فرضت على المحافظة فرضا من القوى المتمردة والمنقلبة على شرعية الدولة وهي في الاساس لا تملك قرارها بيدها“.

واستعرض ”بن عديو“ تبعات الحرب الكارثية على المحافظة ونسيجها الاجتماعي وامنها واستقرارها وتنميتها المحلية، مؤكدا ان المتضرر والمنتصر في هذه الحرب هي شبوة.

وشدد محافظ شبوة على ضرورة معالجة اثار هذه الحرب وتعاون وتكاتف الجميع من اجل تجاوزها والشروع في استئناف عملية التنمية ودوران عجلتها من جديد.

كما ثمن زيارة دولة رئيس الوزراء معين عبداللمك للمحافظة عقب الحرب مباشرة، منوها الى اهميتها ونتائجها للمحافظة على مختلف الصعد، وحصولها على دعم اضافي يقدر بخمسة مليار ريال بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

ووجه المحافظ بوقف الموازنات التشغلية لمدراء العموم الغائبين بدون عذر عن حضور الدورة. بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“.

وناقش الاجتماع تقريرا عن نشاط مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة للنصف الاول من العام الجاري.

وقدم مدير عام المكتب محمد السليماني خلال التقرير احصائيات شاملة عن عملية القيد والتسجيل لطالبي شغل الوظائف العامة والبالغ عددهم ثلاثة الاف وخمسمائة وثمانية وتسعين متقدما من حملة مختلف المؤهلات والدرجات العلمية ، والرفع باستحقاقات حوالي تسعة الاف موظف على الرغم من توقف الاعتمادات المالية الخاصة بالتسويات الوظيفية ضمن موازنة الدولة منذ انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.

وناقش تقرير اولي عن مشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة وبتمويل من حصتها من مبيعات النفط وتتتجاوز تكاليف انجازها احدى عشر مليون دولار والتي تشمل طريق قرن الظبية المافؤد بمديرية عرماء ومشروعي المدخل الغربي والشرقي لمدينة عتق ومشروع اعادة اعمار جسر السلام بمديرية حبان.

واقر تنفيذي شبوة انشاء صندوق محلي لدعم القطاعات الخدمية الاساسية بالمحافظة ، وتحديد اعتماد موارده المالية من حصة نقليات النفط الخام بالمحافظة ، على ان تتولى لجنة مختصة برئاسة وكيل المحافظة سالم الاحمدي عملية وضع اللائحة المالية لصندوق ، مع تكليفها بوضع تصور خاص بمعالجة مشكلة عجز المعلمين في مختلف مدارس التعليم العام بالمحافظة وبالذات في المواد العلمية ، وذلك بالعمل على ابرام عقود لاحتياجاتها من المعلمين على نفقة الصندوق.