وزير الأوقاف في مؤتمر أوقاف الدول الاسلامية: من هنا يأتي تخريب الأوطان ومن هنا بنائها

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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شاركت الجمهورية اليمنية ، اليوم ، في مؤتمر أوقاف الدول الإسلامية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، تحت شعار(فقه بناء الدول..دراسة فقهية معاصرة) بوفد يترأسه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه.

وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد ،بإن المؤتمر سيناقش خلال الفترة من 15وحتى 16 سبتمبر الجاري ، الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول ، وعوامل بناء الدول، وفقه الدول وفقه الجماعات، ومفهوم الدولة وأركانها وطبيعتها بين الماضي والحاضر وقديما وحديثا، والأحكام الفقهية للمواطنة بين التأصيل والمعاصرة، والمواطنة في الفقه الإسلامي وفقه المواطنة الإقليمية والعالمية.

وأكد على أهمية بناء الدول والحفاظ على استقرارها، وهو ما يؤيده المؤتمر.. مشيراً بأن تخريب الأوطان يأتي من جماعات قد أخذت ببعض ظواهر النصوص، وقشوريه التدين، وجهلت كل المعاني والمقاصد التي يحث عليها الإسلام للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم ورعاية مصالحهم من قبل الدولة، وواجب العلماء اليوم مواجهة هذا التطرف بترشيد الناس للتدين الصحيح الذي ينبذ كل ظواهر الإرهاب والتطرف.

يشارك في المؤتمر سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، ووكيل وزارة الأوقاف المساعد طارق القرشي.