إيران تبتز السعودية وأمريكا وتعلن عن شرط وحيد لانهاء الحرب في اليمن ومقترح للحل

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 645

أعلنت الخارجية الايرانية، اليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول، عن شرطها الوحيد لانهاء ”الكارثة“ في اليمن، في دليل واضح على تحكم طهران في قرار مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن توجيه الاتهام لإيران لن ينهي الحرب والكارثة في اليمن، إلا أن القبول بمقترحنا يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الكارثة.

وكتب ”ظريف“ في تغريدة عبر ”تويتر“ مخاطبا ”بومبيو“ أن "وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد لجأ إلى سياسة الحد الاقصى من الخداع بعد فشله في ممارسة سياسة الحد الاقصى من الضغوط ضد بلادنا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وزبائنها في اليمن قد تورطوا في أوهام أن التفوق التسليحي يؤدي إلى الانتصار العسكري".

اقرأ ايضا: بيان ناري مشترك يؤكد على انهاء دور الامارات في التحالف وطردها من اليمن

وأوضح الوزير الإيراني أن "توجيه الاتهام لإيران لن ينهي الكارثة، إلا أن القبول بمقترحنا الذي طرحناه في أبريل/ نيسان عام 2015(الاتفاق النووي)، بهدف إنهاء الحرب، وإطلاق الحوار يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الكارثة".

جاء ذلك في معرض رد وزير الخارجية الإيراني على تغريدة أوردها نظيره الأمريكي مساء السبت، وجه الأخير فيها الاتهام لإيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوم على السعودية، مشككا في أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين السبت جاء من اليمن.

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.

اقرأ ايضا: الامارات توافق على عودة الحكومة الى ”عدن“ بشرط وقيادة ”الشرعية“ ترفض وخلافات جديدة تظهر بقوة بين الطرفين (تفاصيل مثيرة)