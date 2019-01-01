إيران تبتز السعودية وأمريكا وتعلن عن شرط وحيد لانهاء الحرب في اليمن ومقترح للحل أبوظبي تكلف طارق وعمار والفضلي وابو العباس بمهمة خطيرة .. تفاصيل خطة اماراتية لضرب 4 محافظات ابرزها مأرب وفرق الموت تصل عدن تقرير لوكالة ”أ ف ب“ يسلط الضوء على أبرز محطات النزاع الدامي في اليمن خلال خمس سنوات عاجل: بيان ناري مشترك يؤكد على انهاء دور الامارات في التحالف وطردها من اليمن امريكا تعلن جاهزية قواتها للتحرك وتتحدث عن هجوم ايراني على السعودية شاهد.. آبل تقصف آيفون 11 برو بالخضار والأحذية وأشياء أخرى في إعلانها الجديد زيدان متهم بالتحيز للفرنسيين ضد الأسبان داخل ريال مدريد بينهم الأفضل في العالم.. 25 لاعبا للبيع مجانا في ميركاتو صيف 2020 بوغبا صاحب أغلى هدف في البريميرليغ وصلاح في المركز السادس لاعب تونسي يدافع عن ألوان 3 أندية في أسبوع واحد
كشفت مصادر مطلعة ، الاحد ، عن تحركات اماراتية خطيرة في محافظتي تعز وعدن (جنوب وغرب اليمن) عبر ادواتها هناك.
ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان «مجاميع مسلحة من مليشيات طارق عفاش تنتقل بشكل سري الى محافظة تعز وتلتحق بكتائب ابو العباس بدعم واشراف اماراتي».
وافادت المصادر بأن اجتماع ضم ضباط اماراتيين مع طارق عفاش وعناصر ارهابية بينهم ( الفضلي ) وضباط يتبعون عمار صالح، للاعداد لخطة اغتيالات واعمال تخريبية في محافظات (تعز،ابين، شبوة ،مأرب).
وفي العاصمة المؤقتة عدن والخاضعة لسيطرة الانفصاليين، اكدت المصادر وصول اسلحة ومعدات اماراتية لدعم الانقلابيين ، فيما تم شحن 30 مدرعة معطوبة خلال المواجهات الاخيرة.
في وقت يستمر ما يسمى المجلس الانتقالي بتجنيد اعداد كبيرة وضمها ضمن مليشياته المسلحة.
في عدن ايضا ذكرت المصادر «ان مجموعات متخصصة بالاغتيالات وصلت الى عدن قادمة من الضالع ، تلقت تدريبات في معسكرات الانتقالي لتوزيعها بعد ذلك لتنفيذ عمليات اغتيال في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية».