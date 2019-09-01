عاجل: بيان ناري مشترك يؤكد على انهاء دور الامارات في التحالف وطردها من اليمن

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر وزيرا الداخلية والنقل ونائب رئيس البرلمان في اليمن، بيانا مشتركا، اليوم الأحد، يدعو لإنهاء مشاركة الإمارات في التحالف العربي.

وهاجم البيان الإمارات وقال انها تدعم مشاريع تمزيق اليمن ونسيجه الاجتماعي وانقلاب المليشيات في عدن.

ودعا بيان المسؤولين اليمنيين إلى وضع حد للتدخلات الخارجية التي تمس أمن اليمن ووحدته وسلامته.

كما اكد البيان على مقاضاة الإمارات في المحاكم الدولية على انتهاكاتها في جنوبي اليمن.

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