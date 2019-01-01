امريكا تعلن جاهزية قواتها للتحرك وتتحدث عن هجوم ايراني على السعودية

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قال البيت الأبيض اليوم الاحد ، ان امريكا مستعدة للتحرك حال أي هجوم إيراني على السعودية.
وقالت كيليان كونواي، المستشارة في البيت الأبيض، إن القوات الأمريكية مستعدة للتحرك حال أي هجوم إيراني على السعودية.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأمريكية، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عقب الهجوم على منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية.
وأشارت كونواي في تصريحاتها إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية، مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
وفيما اعلن الحوثيون تبنيهم للهجوم ، اعلن التحالف ان التحقيقات جارية لكشف الجهة المسئولة عن الهجوم في وقت تحدثت تقارير اعلامية عن ان الهجوم نفذ بطائرة مسيرة انطلقت من العراق واخترقت اجواء الكويت قبل ان تستهدف ارامكو السعودية.