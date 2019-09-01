بينهم الأفضل في العالم.. 25 لاعبا للبيع مجانا في ميركاتو صيف 2020

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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رصد موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وتنقلات لاعبي كرة القدم، قائمة مكونة من 25 لاعباً سيشعلون صراعاً بين الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية بعام 2020.

وأوضح الموقع أن القائمة تضم لاعبين يدخلون عامهم الأخير مع أنديتهم، وأن 11 لاعباً منهم تبلغ قيمتهم حوالي نصف مليار يورو، ومن أبرزهم اللاعب المتوج بجائزتي "الكرة الذهبية" و"ذا بيست" للأفضل في العالم عن عام 2018، الدولي الكرواتي "لوكا مودريتش" من ريال مدريد الإسباني.

وسيصبح هؤلاء اللاعبون متاحين للتفاوض معهم في يناير/كانون الثاني 2020، على أن يتم التعاقد معهم مجاناً بداية من يوليو/تموز من نفس العام، عقب انتهاء مدة عقودهم مع أنديتهم الحالية.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

الدنماركي "كريستيان إريكسن" لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

الإسباني "ديفيد دي خيا" حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

البرازيلي "ويليان" لاعب تشيلسي الإنجليزي.

الأوروغوياني "إدينسون كافاني" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

البلجيكي "توبي ألديرفيريلد" لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

الإنجليزي "كالوم هودسون أودوي" لاعب تشيلسي الإنجليزي.

الصربي "ستيفان سافيتش" لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

الاسكتلندي "ريان فريزر" لاعب بورنموث الإنجليزي.

البلجيكي "توماس مونيه" لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

الكاميروني "جويل ماتيب" لاعب ليفربول الإنجليزي.

الصربي "نيمانيا ماتيتش" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

البلجيكي "يان فيرتونخن" لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

الإيفواري "إيريك بايي" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

البرتغالي "رافائيل جيريرو" لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

الألماني "ماريو جوتزة" لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

الإسباني "ناتشو" لاعب ريال مدريد الإسباني.

البلجيكي "دريس ميرتينز" لاعب نابولي الإيطالي.

الفرنسي "بليز ماتويدي" لاعب يوفنتوس الإيطالي.

الإسباني "بيدرو رودريجيز" لاعب تشيلسي الإنجليزي.

الإسباني "خوسيه ماريا كاليخون" لاعب نابولي الإيطالي.

الإيطالي "جياكومو بونافينتورا" لاعب ميلان الإيطالي.

الإسباني "ديفيد سيلفا" لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

الكرواتي "لوكا مودريتش" لاعب ريال مدريد الإسباني.

الكولومبي "خوان كوادرادو" لاعب يوفنتوس الإيطالي.

الفرنسي "أوليفيه جيرو" لاعب تشيلسي الإنجليزي.