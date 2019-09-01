بوغبا صاحب أغلى هدف في البريميرليغ وصلاح في المركز السادس

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن القيمة المادية للأهداف التي يسجلها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، وذلك وفقاً لرواتبهم السنوية.

وأوضحت الصحيفة أن نجم وسط ميدان مانشستر يونايتد، الدولي الفرنسي "بول بوغبا" هو صاحب أغلى هدف، بعدما سجل 13 هدفًا في الموسم الماضي، لتبلغ قيمة الهدف الواحد مليون و160 ألف جنيه إسترليني.

واحتل البلجيكي "إيدين هازارد" نجم تشيلسي السابق والمنتقل إلى ريال مدريد الإسباني، المركز الثاني، حيث سجل 16 هدفًا، لتبلغ قيمة الهدف الواحد 731.250 جنيها إسترلينيا.

وجاء نجم ليفربول والمنتخب المصري "محمد صلاح" في المركز السادس من حيث التكلفة الضخمة لكل هدف يسجله لمصلحة فريقه، حيث بلغت قيمة الهدف الواحد 472.727 جنيها إسترلينيا.

وجاءت القائمة كاملة كالتالي:

الفرنسي "بول بوغبا" مع مانشستر يونايتد: 13 هدفًا (1.160.000).

البلجيكي "إيدين هازار" مع تشيلسي: 16 هدفًا (731.250).

الأرجنتيني "سيرخيو أغويرو" مع مانشستر سيتي: 21 هدفًا (619.048).

الإنجليزي "هاري كين" مع توتنهام هوتسبير: 17 هدفًا (611.765).

الإنجليزي "رحيم ستيرلينغ" مع مانشستر سيتي: 17 هدفًا (550.588).

المصري "محمد صلاح" مع ليفربول: 22 هدفًا (472.727).

الغابوني "بيير إيميريك أوباميانغ" مع أرسنال: 22 هدفًا (472.727).

الإنجليزي "جيمي فاردي" مع ليستر سيتي: 18 هدفًا (404.444).

السنغالي "ساديو ماني" مع ليفربول: 22 هدفًا (236.364).

الإنجليزي "كالوم ويلسون" مع بورنموث: 13 هدفًا (148.571).