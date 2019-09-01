لاعب تونسي يدافع عن ألوان 3 أندية في أسبوع واحد

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بات المهاجم التونسي "شهاب الزغلامي"، بطلاً لواقعة طريفة في عالم كرة القدم، بعد أن تقمص ألوان 3 أندية كاملة في ظرف أسبوعٍ واحد.
وبدأ "الزغلامي" الموسم الجديد 2019-2020، رفقة نادي بن قردان الناشط في دوري الدرجة الأولى التونسي، قبل أن تقرر الإدارة بعد مشاورة مع المدير الفني إعارته، ليحط به المقام مع نادي حمام الأنف على سبيل الإعارة.
وتراجع نادي بن قردان عن الصفقة رغم تفعيلها، بعد أن فشلت الإدارة في توفير السيولة المالية الكافية لإتمام صفقة الإعارة، ما دفع نادي الملعب التونسي إلى طلب التعاقد معه، لتتم الصفقة التي ستدوم لموسمين كاملين.
ووجد نادي بن قردان الحل الذي يرضيه للاستفادة مادياً من الصفقة، فيما سيحقق اللاعب صاحب الـ27 عاماً هدفه باللعب أكثر، وهو الذي ما زال يبحث عن نفسه للتألق على المستوى المحلي، والتواجد مع المنتخب التونسي الذي يعاني من أزمة المهاجمين.