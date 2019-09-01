الجزائر تتفوق على أبطال أوروبا والعالم في قائمة اللاهزيمة

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تصدر المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، قائمة أكثر الأندية تجنباً للهزيمة لأطول سلسلة من المباريات المتتالية، متفوقاً بذلك على المنتخب البرتغالي بطل قارة أوروبا 2016، وكذلك الفرنسي حامل لقب كأس العالم 2018.

واحتل منتخب محاربي الصحراء المركز الأول بتجنب الهزيمة خلال 14 مباراة كاملة، يليه المنتخب البرتغالي الذي لم ينهزم في 12 مباراة الأخيرة التي لعبها، ثم المنتخب الدنماركي الذي لم يخسر في آخر 11 لقاء، ليكون في المركز الثالث.

واحتل المنتخب الإيطالي المركز الرابع، بفضل تفاديه الخسارة في آخر 10 لقاءات، ثم الأوروغواي بـ9 لقاءات وكولومبيا برفقة أيرلندا في 8 مواجهات، لتأتي إسبانيا وأوكرانيا اللتان لم تهزما في آخر 7 لقاءات في المركزين الثامن والتاسع.

وكان منتخب فرنسا قد سقط أمام المنتخب التركي، بنتيجة 2-0، بينما انهزم المنتخب البرازيلي مؤخراً ضد منتخب بيرو، وهو ما جعل الجزائر تنفرد بالصدارة وحيدة.

وتصدر بطل أفريقيا الترتيب العالمي كأحسن منتخب يحافظ على مستوياته بتحقيق 7 انتصارات كاملة خلال كأس أمم أفريقيا "كان 2019"، ثم البرتغال التي توجت بطلة لأوروبا، وهو ما يعكس قوة منتخب محاربي الصحراء الذي حقق هذا الإنجاز رغم مواجهته منتخبات قوية في منافسة كبرى.