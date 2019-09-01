شاهد فيديو مروع لم تشاهده من قبل : اعدامات على طريقة داعش في الجنوب .. ظهور علم الانفصال ومدرعة اماراتية وطفل قبل لحظة من اعدامه

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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تضمن مقطع فيديو شاهده مأرب برس وتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الساعات الماضية في اليمن، تضمن مشاهد مروعة لعمليات اعدام وتصفية بالهوية نفذتها مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات.

ويُظهر الفيديو عملية اعدام جماعي لثلاثة من المدنيين بينهم طفل يافع ، جنوب اليمن خلال الايام الماضية.

كما اظهر الفيديو عدد من المسلحين من مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي ، احدهم يرتدي قبعة عليها ما يعرف بعلم دولة الجنوب، وهو الشعار الخاص بالمجلس الإنتقالي، يقفون بجانب احدى المدرعات الإماراتية قبل ان يباشروا بإطلاق النار من اسلحتهم الآلية بشكل كثيف على مدنيين عزل .

وبحسب ناشطين فإن الأشخاص الذين تم اعدامهم هم من ابناء المناطق الشمالية وبعضهم من محافظة شبوة كما توضح ملابسهم التي كانوا يرتدونها.

شاهد الفيديو :