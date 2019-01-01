بعد أسابيع من وفاة زوجها.. وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل قائد السبسي

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أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وفاة والدته شاذلية الأحد.
وقال حافظ قايد السبسي، في منشور في صفحته على موقع فيسبوك: "انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية، أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".
وشاذلية فرحات، مولودة في الأول من غشت 1936 بتونس.
يذكر أن الرئيس الباجي قايد السبسي توفي في 25 يوليوز الماضي، وأقيمت له جنازة وطنية حضرتها شخصيات وقادة من داخل تونس وخارجها.