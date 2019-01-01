«سعد الحريري» يعلق على استهداف ارامكو ويتحدث عن «أدوات العدوان»

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الاعتداء الذي استهدف منشأتي نفط لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية، ورأى فيه "تصعيداً خطيراً ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة".

وقال الحريري في تصريح الأحد: "إن هذا العدوان يرتب مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف: "إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونعتبر العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي، ونهيب بكل الأشقاء العرب التضامن لدرء المخاطر التي تتهدد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد".

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح، السبت، أنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، مساء السبت، أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة.