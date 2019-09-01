تحليق مكثف للطيران الاماراتي في سماء ”أبين“ ومضادات الجيش اليمني تجبرها على الرحيل

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حلقت طائرات حربية اماراتية، بشكل مكثف مساء السبت، فوق مواقع للجيش في شقرة شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.
وأجبرت المضادات الجوية التي أطلقتها وحدة الدفاع الجوي في القوات الحكومية، أجبرت الطيران الإماراتي على المغادرة.
وقال مصدر عسكري، إن طائرة حربية يعتقد أنها إماراتية، حلقت وفتحت حاجز الصوت في سماء منطقة شقرة وسلسلة جبال العرقوب التي تتمركز فيها القوات الحكومية، قبل أن تطلق قوات من الجيش المتمركزة في موقع قرن الكلاسي مضاد الطيران نحوها.
وفي أواخر أغسطس الفائت أغارت مقاتلات اماراتية على قوات الجيش في عدن وأبين وخلفت مئات القتلى والجرحى، اضطرت بعدها القوات الحكومية الانسحاب من نقطة العلم على المدخل الشرقي لعدن إلى شقرة الواقعة إلى الشرق من زنجبار عاصمة محافظة أبين.