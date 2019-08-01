استهداف ارامكو : ايران تدافع عن نفسها والامارات تنتظر

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نفت إيران ضلوعها في الهجوم الذي استهدف، السبت، منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو في السعودية.
ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اتهامات الولايات المتحدة لطهران بمهاجمة المنشأتين بأنها "فارغة".
وأضاف المتحدث عباس موسوي "مثل هذه الاتهامات عديمة الجدوى.. لا معنى لها وغير مفهومة".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة.
أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الإماراتية الأحد أن بلادها تنتظر نتائج تحقيق السعودية في هجمات بطائرات مسيرة على منشأتين لشركة أرامكو في المملكة السبت.
إلى ذلك، أضافت هند مانع العتيبة أن الإمارات ستواصل دعم الجهود الدبلوماسية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص في اليمن.
وأكدت أن الإمارات ستقدم كل المساعدات التي تعهدت بها لليمن هذا العام.