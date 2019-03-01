إيران تتوعد وتعلن جاهزيتها لحرب شاملة

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن "الحرس الثوري" الإيراني، اليوم الأحد، أنه "جاهز لحرب شاملة"، مشيرا إلى أن جميع القواعد العسكرية الأميركية وسفنها وبوارجها العسكرية وحاملات طائراتها في المنطقة على مرمى نيران الصواريخ الإيرانية.

قال ذلك قائد القوة الجوفضائية في الحرس، أمير علي حاجي زادة، في مقابلة تلفزيونية خاطب فيها الأميركيين، مؤكدا أن طهران وواشنطن "لا ترغبان في وقوع الحرب"، لكنه أضاف أنه "من الممكن أن تقوم القوات الموجودة في الميدان والتي هي على احتكاك معا، بتصرف يطلق حربا".

وأكد حاجي زاده، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، "أننا قد جهزنا أنفسها لحرب شاملة"، لافتا إلى إسقاط قواته طائرة مسيرة أميركية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، ليقول إنه في حال ردت واشنطن على هذه العملية "ولو طاول أراضي غير مأهولة لكنا رددنا على ذلك، وكان من الممكن أن تنشب حرب في حال مواصلة الردود المتبادلة".

وتابع "لدينا حساسية تجاه الاعتداء على شبر واحد من أجواء بلدنا، واستهداف الطائرة الأميركية كان مجرد إنذار"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة الإيرانية كانت على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم أميركي في أعقاب ذلك، وبالتحديد استهداف قاعدة العديد الجوية وقاعدة الظفرة وبارجة أميركية في بحر عمان".

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية، في وقت، اتهم فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس السبت، إيران بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، والتي تبنتها جماعة "الحوثيين"، مستبعداً انطلاق الهجمات من اليمن، وقال إنّ طهران تقوم "بدبلوماسية كاذبة".

وقال بومبيو، في تغريدة على "تويتر"، "طهران وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية في حين يتظاهر (حسن) روحاني و(محمد جواد) ظريف بانخراطهما في الدبلوماسية"، في إشارة إلى رئيس إيران ووزير خارجيتها.

وأضاف "وسط كل تلك الدعوات لوقف التصعيد تشن إيران الآن هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".​