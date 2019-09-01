من تحريف المناهج إلى قسم الولاية.. مخططات حوثية لفرض العقيدة الإيرانية تعنت حوثي يهدد أمن الملاحة الدولية هكذا علق المبعوث الأممي إلى اليمن على استهداف منشآت النفطية سعودية ألمانيا تجدد دعمها لوحدة اليمن وحكومته الشرعية الهجوم ليس من اليمن.. الخارجية الأمريكية تفضح «الحوثيين» وتقطع الشك باليقين بشأن الهجوم الذي استهدف «أرامكو»..صحيفة خليجية تؤكّد الرواية وتكشف من أين انطلقت طائرة الهجوم وزير الطاقة السعودي يكشف حجم الاضرار الناتجة عن الهجوم على منشأتي «أرامكو» شركة «سبأفون» تتخذ عددًا من القرارات الهامة التي تتعلق بمستقبل ونشاط وعمليات الشركة وهذا حقيقة تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارتها هذا ما حدث لخطيب مسجد شُجاع في قلب«صنعاء» فضح الطقوس العنصرية البشعة للميلشيا بيوم «عاشوراء» مسؤول حكومي يزف خبر سار لـ«آلاف اليمنيين» في هذه الدولة الإعلان عن مصرع قائد عسكري «حوثي» بارز
قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن استهداف الحوثيين منشأتين نفطيتين فيالسعودية ”يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي“.
وأعرب في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، ”عن قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في السعودية، التي تبناها الحوثيون“.
وأضاف غريفيث، أن ”هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية“، داعيًا ”جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، ومنع تكرار حوادث كهذه“.
وقال إن هذه الحوادث ”تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلًا“، مشيرًا إلى أنها ”تعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر“.
وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الحوثيون استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان السعودية إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ“أرامكو“
* الأناضول