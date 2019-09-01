شركة «سبأفون» تتخذ عددًا من القرارات الهامة التي تتعلق بمستقبل ونشاط وعمليات الشركة وهذا حقيقة تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارتها

الأحد 15 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1064

كذبت جمعية مساهمي الشركة اليمنية للهاتف النقال سبافون كافة مزاعم مقتحمو سبافون بالقوة صدور اي قرارات منها بتغيير اعضاء مجلس الإدارة او رئيس المجلس او اي مدراء فيها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الغير الاعتيادي الذي عقدته الجمعية العامة لمساهمو الشركة الخميس الماضي بمدينة عمّان بالاردن وحضره الغالبية المطلقة لمساهمو الشركة بما في ذلك شركة البحرين للاتصالات وشركة اتحاد المقاولون الدوليون ومجموعة هائل سعيد انعم ومجموعة الاحمر وممثل عن الحكومة اليمنية.

واستعرضت الجمعية في الاجتماع الاجراءات غير القانونية التي تعرضت لها الشركة مؤخرا من قبل جماعات مسلحة تابعة لسلطات صنعاء وقررت استمرار نشاط وعمل الشركة كما صادقت على قيام مجلس الإدارة بنقل المركز الرئيسي للشركة وادارتها وعملياتها الى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية تنفيذا لدعوة الحكومة اليمنية.

كما اتخذت الجمعية عددًا من القرارات الهامة التي تتعلق بمستقبل ونشاط وعمليات الشركة فيما يلي نصها:

1- ادانة قيام جماعات مسلحة تابعة للسلطات غير الشرعية المسيطرة على العاصمة صنعاء يوم الاربعاء ٣١-٧-٢٠١٩م باقتحام والاستيلاء على مقر شركة سبافون بصنعاء بالقوة والتحكم بإداراتها والسيطرة على مرافقها ومعداتها وانظمتها بصنعاء وفرض مدراء غير قانونيين على ادارات الشركة بصنعاء معينين من قبل تلك الجماعة المسلحة التابعة للسلطات بصنعاء والمقرر عدم شرعيتها من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي.

2- تكذيب المزاعم والأخبار المصطنعة التي رددها و يرددها مقتحمو الشركة؛ مزعوم الحارس القضائي والجماعة المسلحة التابعة له العاملة بتوجيهات وحماية من سلطات صنعاء غير الشرعية.

وبهذا الشأن تؤكد الجمعية بعدم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة خلال هذا العام خلافا لهذا الاجتماع غير العادي المنعقد بعمان بتاريخ ٥-٩-٢٠١٩م. كما لم تتخذ جمعية مساهمي الشركة اي قرارات بتغيير اعضاء مجلس الإدارة الحاليين او رئيس المجلس او مدراء الشركة.

3- التنديد باستخدام التدليس والتزوير كغطاء لتلك الاجراءات السافرة باستناد المقتحمين لمزعوم اجتماع وهمي للجمعية العمومية للشركة، بينما لا يعدو الامر ان يكون اكذوبة كبرى لا تمت للحقيقة بصلة واصطناع اوراق ومستندات غير صادرة من هيئات الشركة الشرعية. فحقيقة ما حصل للشركة بصنعاء هو السطو بالقوة وخارج إطار القانون والدستور لحقوق مساهمي الشركة المحليين والدوليين الذين ساهموا واستثمروا في الجمهورية اليمنية بحسن نية وائتمان بموجب القانون وتحت ظل ضمانات الدستور وقوانين الاستثمار للجمهورية اليمنية.

4- التنديد بجميع الخطوات والاجراءات غير القانونية التي يقوم بها منتحلي صفة المدراء بصنعاء المعينون من الجماعة المسلحة ومحاولات التواصل والتخاطب بصفة غير قانونية مع الجهات المحلية والدولية بما فيها الموردين و الموزعين والبنوك ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين. وتهيب الجمعية بجميع البنوك والموزعين و الموردين ومقدمي الخدمات للشركة المحليين والدوليين عدم التعامل مع اي طرف او جهة تحت أي مبرر او سبب الا بتوجيهات كتابية من قبل المخولين بالتوقيع من الشركة اصولا رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها التنفيذي و مديرها المالي الحاليين و الذي لم يصدر بتغييرهما اي قرارات من الجمعية العامة للشركة.

5- التاكيد بعدم صحة او قانونية وانعدام اي وثائق مهما كان نوعها او مصدرها تقدمها الادارة غير القانونية منتحلة الصفة التي تسيطر على مبنى الشركة ومرافقها بصنعاء بحماية الجماعة المسلحة وسلطات صنعاء غير القانونية كونها صادرة من جهات غير شرعية تقع بمدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة وتوجيهات السلطات غير القانونية المسيطرة على العاصمة صنعاء بالقوة المسلحة وتقرر عدم شرعيتها من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي.

6- دعوة كافة الموردين والجهات والبنوك والموزعين وغيرهم للتأكيد على تنفيذ طلبات الشركة الصادرة من ادارتها الشرعية لأهمية هذا الامر وحرج الظروف الراهنة وخشية الشركة ومساهميها من الاضرار التي قد تصيب الشركة من جراء التعامل مع الادارة غير القانونية بصنعاء. وشددت الجمعية على اهمية حماية حسابات الشركة البنكية واموالها وتعاملات الشركة مع الجهات والموردين والبنوك والموزعين وغيرهم من عبث سلطات صنعاء غير الشرعية ومن يعمل معها بالمخالفة للدستور وكل القوانين والشرائع السماوية.

7- تحميل الجهات والموردين والبنوك والموزعين وغيرهم المتعاملين مع الادارة غير القانونية بصنعاء كامل المسئولية القانونية والجنائية عن كل الاضرار المادية والمعنوية التي تصيب الشركة ومصالحها المختلفة جراء تجاهل طلبات الشركة وادارتها القانونية ومساهميها بعدم التعامل بشأن حسابات الشركة البنكية واموالها وتعاملات ومصالح الشركة مع اي شخص او جهة مالم يكن عبر الادارة الرسمية والشرعية للشركة.

8- الاعلان والتقرير بان اقتحام الشركة بالقوة المسلحة والاستيلاء عليها من قبل الجماعة المسلحة التابعة لسلطات صنعاء غير الشرعية هو استهتار بالدستور وجميع القوانين النافذة وبالدولة وأجهزتها والقضاء واعتداء على أملاك وأموال مملوكة للغير والاستيلاء عليها بالقوة المسلحة وانتحال شخصية المساهمين ورئيس واعضاء مجلس الادارة والمدراء فيها تشكل جميعها افعالاً جنائية وجرائم مكتملة الأركان.

9- قررت الجمعية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من اقترف هذه الجرائم او تعاون في تحقيقها بحق الشركة ومساهميها وموظفيها، او انتحل شخصية المساهمين او اعضاء المجلس او رئيسه او المدراء بالشركة او اي صفة ادارية او قانونية اخرى بغير وجه وخارج اطار القانون، والمسئولين عن ذلك من الافراد والاشخاص والجهات الاعتبارية الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك استخدام كل ما يكون للشركة ومساهميها من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها القوانين و الاتفاقيات الثنائية والضمانات الدستورية.

والله الموفق..

الشركة اليمنية للهاتف النقال - سبافون

المقر الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن_