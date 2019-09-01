هذا ما حدث لخطيب مسجد شُجاع في قلب«صنعاء» فضح الطقوس العنصرية البشعة للميلشيا بيوم «عاشوراء»

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أقدمت ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، يوم امس الجمعة الاعتداء على خطيب مسجد في العاصمة صنعاء.
ونقل موقع "سبتمبرنت" عن مصادر محلية أن ميلشيا الحوثي المتمردة، اعتدت بالضرب على خطيب مسجد مؤسسة اليتيم التنموية في حي النهضة أثناء صلاح الجمعة يوم أمس.
وقالت المصادر إن عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، قاموا بإنزال خطيب المسجد عبدالله الضبيبي من على المنبر بالقوة وضربه بأعقاب البنادق، إلى حد إصابته بحالة إغماء.
وذكرت المصادر أن حادثة الاعتداء على الخطيب، جاءت نتيجة انتقاده للطقوس الطائفية العنصرية البشعة للميلشيا بيوم عاشوراء، والتي تتسبب بحالة فزع وخوف كبير لدى المواطنين، المتمثلة بالبكاء والعويل والصراخ وضرب الصدور وشق الثياب".
وأوضحت المصادر أن الخطيب انتقد تلك الطقوس والبدع الضالة التي تشوه الدين.
وأفادت المصادرأن الميلشيا بعد الاعتداء على الخطيب قامت باختطافه مع اثنين من أفراد أسرته، واقتادتهم إلى مكان مجهول.