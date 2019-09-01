الإعلان عن مصرع قائد عسكري «حوثي» بارز

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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لقي قائد عسكري حوثي بارز مصرعه في مواجهات مع وحدات من القوات المشتركة المرابطة في جبهة الريبي شمال حجر.

وقُتل اللواء 135 مشاة التابع للمليشيات الحوثية عميد ركن عادل مقبل علي أبو أصبع، أثناء قيادته لزحف كانت قد أقدمت عليه المليشيات الحوثية، ليلة الأربعاء الماضي، باتجاه مواقع قوات الشرعية في جبهتي شخب والريبي، وهو الزحف الذي تم صده وكسره من قبل قوات الجيش بعد تكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ويعود قائد اللواء 135 أبوأصبع إلى محافظة الجوف مديرية برط العنان، والذي أعلنت المليشيات الحوثية، أول من أمس، مصرعه عبر وسائل الإعلام التابعة لها متأثراً بجروح أصيب بها في ما وصفتها بـ”معركة النفس الطويل“ يوم الخميس الماضي بجبهة الضالع، والذي شيعت المليشيات الحوثية جثته صباح اليوم السبت في صنعاء.