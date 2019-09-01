الإعلان عن مصرع قائد عسكري «حوثي» بارز «ترامب» يعلن موقف «أمريكا» من الهجوم على شركة«أرامكو»السعودية أول زعيم عربي يُهاتف «الملك سلمان» عقب الهجوم على «أرامكو» قتلى وجرحى حوثيين هاجموا مواقع الجيش بالجوف بيان هام لقيادة التحالف حول الهجوم على معامل ”أرامكو“ وزير جنوبي يبعث برسالة هامة لحزب ”الاصلاح“ ويخاطب الاصلاحيين: ”الشيطنة الاماراتية للاصلاح شرف لكم ووسام“ صورة سلفي تقود 3 شباب في السعودية إلى ايدي الجهات الأمنية .. فيديو للسلفي الكوميديان اليمني محمد قحطان.. الضحك في مواجهة عبوس الحرب عراك سعودي إماراتي على تويتر بسبب قناة العربية ترمب يحسم جدلا حول مصير نجل اسامة بن لادن والبيت الابيض يصدر بيان
لقي قائد عسكري حوثي بارز مصرعه في مواجهات مع وحدات من القوات المشتركة المرابطة في جبهة الريبي شمال حجر.
وقُتل اللواء 135 مشاة التابع للمليشيات الحوثية عميد ركن عادل مقبل علي أبو أصبع، أثناء قيادته لزحف كانت قد أقدمت عليه المليشيات الحوثية، ليلة الأربعاء الماضي، باتجاه مواقع قوات الشرعية في جبهتي شخب والريبي، وهو الزحف الذي تم صده وكسره من قبل قوات الجيش بعد تكبد المليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ويعود قائد اللواء 135 أبوأصبع إلى محافظة الجوف مديرية برط العنان، والذي أعلنت المليشيات الحوثية، أول من أمس، مصرعه عبر وسائل الإعلام التابعة لها متأثراً بجروح أصيب بها في ما وصفتها بـ”معركة النفس الطويل“ يوم الخميس الماضي بجبهة الضالع، والذي شيعت المليشيات الحوثية جثته صباح اليوم السبت في صنعاء.