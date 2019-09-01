«ترامب» يعلن موقف «أمريكا» من الهجوم على شركة«أرامكو»السعودية

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تلقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، السبت من الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً فخامته على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد ولي العهد أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.