أول زعيم عربي يُهاتف «الملك سلمان» عقب الهجوم على «أرامكو»

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مساء اليوم السبت مع نظيره السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن إدانته للاعتداء الذي استهدف منشأتين نفطيتين سعوديتين.

وقال الديوان الملكي الأردني، إن عبدالله الثاني أعرب في اتصال هاتفي مع سلمان آل سعود، "عن إدانته للاعتداء الجبان الذي استهدف موقعين تابعين لشركة أرامكو".

وأضاف البيان أن الملك الأردني أكد لملك السعودية وقوف الأردن إلى جانب السعودية.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية صرح أنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.