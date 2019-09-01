أول زعيم عربي يُهاتف «الملك سلمان» عقب الهجوم على «أرامكو» قتلى وجرحى حوثيين هاجموا مواقع الجيش بالجوف بيان هام لقيادة التحالف حول الهجوم على معامل ”أرامكو“ وزير جنوبي يبعث برسالة هامة لحزب ”الاصلاح“ ويخاطب الاصلاحيين: ”الشيطنة الاماراتية للاصلاح شرف لكم ووسام“ صورة سلفي تقود 3 شباب في السعودية إلى ايدي الجهات الأمنية .. فيديو للسلفي الكوميديان اليمني محمد قحطان.. الضحك في مواجهة عبوس الحرب عراك سعودي إماراتي على تويتر بسبب قناة العربية ترمب يحسم جدلا حول مصير نجل اسامة بن لادن والبيت الابيض يصدر بيان الجيش اليمني يتحرك لوقف ممارسات ”المزروعي“ في ”سقطرى“ والقوات السعودية تتوعد ”الامارات“ بعد التطاول عليه .. رد قوي من اللواء العرادة على الكاتبة السعودية وهذا ماقاله عن عكاظ ومأرب والمملكة
سقط عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، اليوم السبت 14 سبتمبر/أيلول، بنيران الجيش الوطني بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية بمحافظة الجوف (شمال اليمن).
مصدر عسكري أكد إن ”مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة الوجف بمديرية خب الشعف، وذلك أثناء محاولتها التسلل إلى أحد مواقع الجيش، فجر اليوم السبت.
وفي ذات السياق، استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية شمال الجوف، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.