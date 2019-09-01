قتلى وجرحى حوثيين هاجموا مواقع الجيش بالجوف

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سقط عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح، اليوم السبت 14 سبتمبر/أيلول، بنيران الجيش الوطني بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية بمحافظة الجوف (شمال اليمن).

مصدر عسكري أكد إن ”مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة الوجف بمديرية خب الشعف، وذلك أثناء محاولتها التسلل إلى أحد مواقع الجيش، فجر اليوم السبت.

وفي ذات السياق، استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية شمال الجوف، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير عدد من الآليات القتالية، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.