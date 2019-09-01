بيان هام لقيادة التحالف حول الهجوم على معامل ”أرامكو“

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أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، السبت 14 سبتمبر/أيلول، ان التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم الإرهابي.
وقال متحدث التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه وبالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة (بقيق) وهجرة (خريص) ، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية.
ونوه الى استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ و تنفيذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي .