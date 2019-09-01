أول زعيم عربي يُهاتف «الملك سلمان» عقب الهجوم على «أرامكو» قتلى وجرحى حوثيين هاجموا مواقع الجيش بالجوف بيان هام لقيادة التحالف حول الهجوم على معامل ”أرامكو“ وزير جنوبي يبعث برسالة هامة لحزب ”الاصلاح“ ويخاطب الاصلاحيين: ”الشيطنة الاماراتية للاصلاح شرف لكم ووسام“ صورة سلفي تقود 3 شباب في السعودية إلى ايدي الجهات الأمنية .. فيديو للسلفي الكوميديان اليمني محمد قحطان.. الضحك في مواجهة عبوس الحرب عراك سعودي إماراتي على تويتر بسبب قناة العربية ترمب يحسم جدلا حول مصير نجل اسامة بن لادن والبيت الابيض يصدر بيان الجيش اليمني يتحرك لوقف ممارسات ”المزروعي“ في ”سقطرى“ والقوات السعودية تتوعد ”الامارات“ بعد التطاول عليه .. رد قوي من اللواء العرادة على الكاتبة السعودية وهذا ماقاله عن عكاظ ومأرب والمملكة
بعث وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، صالح الجبواني، السبت 14 سبتمبر/أيلول، برسالة تهنئة لحزب التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس الحزب.
وقال ”الجبواني“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”كل التهاني للرفاق في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى ٢٩ لتأسيس حزبكم العملاق“.
وأضاف الوزير المنحدر من محافظة شبوة الجنوبية: ”حري بنا في هذا الموقف أن نقول لكم أن شيطنتكم من قبل أبوظبي كان أقصر طرقها لتفتيت اليمن“.
وتابع: ”لذلك تصبح هذه الشيطنة شرفاً لكم ووساماً على صدر حزبكم مادمتم حجر العثرة أمام مشروعها التدميري.. تهانينا“.