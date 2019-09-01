وزير جنوبي يبعث برسالة هامة لحزب ”الاصلاح“ ويخاطب الاصلاحيين: ”الشيطنة الاماراتية للاصلاح شرف لكم ووسام“

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1383

بعث وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، صالح الجبواني، السبت 14 سبتمبر/أيلول، برسالة تهنئة لحزب التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى الـ29 لتأسيس الحزب.

وقال ”الجبواني“ في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ”‏كل التهاني للرفاق في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى ٢٩ لتأسيس حزبكم العملاق“.

وأضاف الوزير المنحدر من محافظة شبوة الجنوبية: ”حري بنا في هذا الموقف أن نقول لكم أن شيطنتكم من قبل أبوظبي كان أقصر طرقها لتفتيت اليمن“.

وتابع: ‏”لذلك تصبح هذه الشيطنة شرفاً لكم ووساماً على صدر حزبكم مادمتم حجر العثرة أمام مشروعها التدميري.. تهانينا“.