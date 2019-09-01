صورة سلفي تقود 3 شباب في السعودية إلى ايدي الجهات الأمنية .. فيديو للسلفي

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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استدعت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض ثلاثة شبان ظهروا في مقطع فيديو وهم يتسلقون إحدى الرافعات العملاقة بهدف التصوير، دون مراعاة لخطورة ما يفعلون.

واستدعت الجهات الأمنية الشبان واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة التي تمنع تكرار مثل هذه المجازفات، حسبما أفاد موقع صحيفة "سبق".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تسلق الشبان الرافعة، حيث أظهرت الفيديوهات تسلق ثلاثة شبان رافعة عملاقة خاصة بمبنى قيد الإنشاء وسط مدينة الرياض، معرضين حياتهم للخطر، ودون اعتبار لأي معايير للسلامة وأدوات الأمان، وذلك من أجل تصوير "سيلفي" من قمة أعلى الرافعة.

واستغل الشبان عدم وجود حراسات أمنية حول المبنى وتسللوا داخله، ثم تسلقوا الرافعة العملاقة التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 60 طابقًا، دون التقيد بأدوات واحتياطات السلامة اللازمة لصعود مثل تلك الأماكن.

ووثّق الشبان الثلاثة مراحل تسللهم للمبنى، ثم تسلقهم الرافعة عبر مقطع فيديو نشروه عبر قناتهم في اليوتيوب، ظهر خلاله عدم مبالاتهم بخطورة تصرفهم الذي كاد يودي بهم إلى الموت المحقق، على الرغم من الخطورة الكبيرة والصعوبات التي ظهرت خلال المقطع.

وطالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كافة، بمعاقبة هؤلاء الشبان على تهورهم واستهتارهم، رافضين تمامًا ما قاموا به؛ ما قد يحفز كثيرًا من الأطفال لتقليدهم وتجربة المغامرة في أماكن أخرى.