الجيش اليمني يتحرك لوقف ممارسات ”المزروعي“ في ”سقطرى“ والقوات السعودية تتوعد ”الامارات“

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نشرت قوات الجيش في محافظة سقطرى، السبت 14 سبتمبر/أيلول، قواتها في مدينة قلنسية بعد قيام مليشيا الامارات بإغلاق طريق المدينة لمنع إمداد محطة الكهرباء بالوقود.
وقال مصدر عسكري: إن اللواء الأول مشاه بحري، دفعت بمركبات عسكرية لفتح طريق المدينة بعد إغلاقه من قبل مليشيات الامارات لمنع إمداد محطة توليد الكهرباء بالوقود وإعادة تشغيلها.
وأضاف المصدر أن القوة التابعة للجيش كانت مسنودة بعدد من العسكريين السعوديين المتواجدين في سقطرى، ضمن قوة تسمى "الواجب السعودي" منذ منتصف العام 2018.
وتعهدت قيادة القوات السعودية تعهدت للجنة الأمنية (أعلى سلطة في سقطرى)، بإلزام الإماراتيين بإعادة ما نهبوه من معدات تابعة لكهرباء المحافظة، في اليومين الماضيين، وفق المصادر.
ويوم الأربعاء الماضي، هاجم محافظ المحافظة رمزي محروس محافظ سقطرى في بيان له، المندوب الإماراتي لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، خلفان المزروعي، واعتبر أن ما يقوم به "سلوك مستهجن ومرفوض، ويجب التوقف عنه فورا".
وقال إن المسؤول عن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، قام باقتحام مؤسسة الكهرباء في محافظة سقطرى بمعية عدد من عناصر الانتقالي، وسيطروا على مولدات ومحولات كهربائية، وسحبوها من المحطة".