بعد التطاول عليه .. رد قوي من اللواء العرادة على الكاتبة السعودية وهذا ماقاله عن عكاظ ومأرب والمملكة

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن ما تضمنته مقالة الكاتبة نورا المطيري بعنوان «تجارة الإخونج» في عدد «عكاظ» الصادر يوم الخميس الماضي يحمل كماً من الافتراءات، ونسج سيناريوهات من الخيال، فضلا عن سطحية التناول في المضمون، لا يستحق النقاش، بل التعجب؛ لاحتوائه على معلومات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

ولفت محافظ مأرب في تعقيب نشرته «عكاظ» اليوم السبت ، إلى أن مواقف رجالات مأرب معروفة للقاصي والداني، وهي تجدد مآثر أبناء سبأ في قيادتهم التصدي للمشروع الإيراني وتصدرهم كسر المد الفارسي، وساندهم في ذلك أشقاء الدم والمصير في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

وقال إن «عكاظ» صحيفة نعتز بعلاقتنا بها ودورها الإعلامي المساند لمعركتنا ضد مليشيات الحوثي الإيرانية منذ الوهلة الأولى، ومكانتها العريقة وجمهورها العربي. ونعرف مواقفها الأصيلة تجاه اليمن، موضحا أن وسائل إعلام الحوثي وحزب الله وأدوات النظام الإيراني تعمل على تشويه سمعتنا بصورة مستمرة، وبلهجة أسوأ من المقال الذي نشرته المطيري ولم نرد على أي منها؛ لأننا نعي جيدا أهداف الإعلام المعادي الخبيثة؛ إلا أن نشر هذا المقال في «عكاظ» التي نحترمها ونقدرها تطلب الرد لوزنها ومكانتها أمام الرأي العام لتوضيح الموقف أمامهم.

وناشد العرادة أبناء اليمن قيادةً وحكومةً وشعباً بضرورة قراءة المشهد اليمني قراءة متأنية وموضوعية تستفيد من دروس السنوات الماضية سلباً وإيجاباً، حتى نتمكن جميعاً من تحقيق الهدف المرسوم من قبل الشرعية والتحالف باستعادة الدولة اليمنية، مضيفاً: «عكاظ» كانت لها مواقف مشرفة خلال السنوات الماضية من خلال تقارير مراسليها الميدانيين للمواقف التاريخية لمحافظة مأرب ومكوناتها وسكانها.

وأكد العرادة أن محافظة مأرب قالت كلمتها منذ اليوم الأول تجاه انقلاب الحوثي، وكانت وما زالت مأوى لكل أبناء الوطن بمختلف مكوناتهم السياسية.

واستذكر محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة الموقف الأخوي التاريخي لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لاجتثاث مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، ودعم الشرعية اليمنية.