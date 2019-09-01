شاهد.. لحظة استهداف منشأتين نفطيتين لـ”أرامكو” السعودية

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة توثق اللحظات الأولى التي تلت اندلاع الحريقين في معملي شركة “أرامكو” السعودية بمدينة بقيق، بعد استهدافهما بطائرات مسيرة، أكد الحوثيون مسؤوليتهم عليها.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها إن الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة تعطلت بعد الهجوم على المنشأتين، التي تعبر إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وذكر أحد المصادر أن الهجمات تؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميا؛ أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة.

وتدير أرامكو أكبر مصفاة لتكرير النفط ومعالجة الخام في العالم في بقيق بالمنطقة الشرقية. وتزيد الطاقة التكريرية للمصفاة عن سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.