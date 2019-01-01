عاجل : اعلان اماراتي جديد بشأن قتلاها الستة ونشر اولى الصور للجثامين .. شاهد

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلنت الامارات اليوم السبت عن وصول جثامين قتلاها الستة إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي ، الذين قالت انهم «استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات دون ان تشير الى مكان وفاتهم».

وقالت وكالة الانباء الاماراتية"وام «ان جثامين الشهداء وهم النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي وصلت اليوم وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة».

واضافت، وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية قد نعت أمس الستة الذين انتقلوا إلى جوار ربهم نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية خلال أدائهم لواجبهم في ارض المعركة ، بحسب تعبيرها..

واثار اعلان الامارات باستشهاد جنودها دون ان تشير الى مكان الحادثة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلامية غير ان مصادر رجحت انهم قتلوا في اليمن.

وفيما لم تحدد الامارات مكان مقتل ضباطها، الا ان مصادر أورت رويات عدة، متسائلة عن سر تكتم دولة الامارات على تفاصيل الحادثة.

وقبل 5 أيام، كشفت مصادر محلية وعسكرية متطابقة، عن حادث أودى بحياة عدد من الضباط والجنود الاماراتيين بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

‏وفيما قالت مصادر محلية لـ”مأرب برس“، ان ”قوات أماراتية تعرضت لحادث سير تعرض لحادث سير في منطقة الضلعة بمديرية حبان بمحافظة شبوة“، أوردت مصادر عسكرية حينها رواية اخرى وأشارت الى ان القوات تعرضت لفخ محكم وهجوم اوقع عدد من القتلى.

من جانبها قالت وكالة "رويترز" اليوم السبت، نقلاً عن مسؤولون يمنيون إن الجنود الاماراتيين الستة الذي أعلنت الامارات مقتلهم أمس الجمعة، قتلوا في اليمن.

وقال المسؤولين: إن" الحادث وقع هذا الأسبوع على طريق بين محافظتي شبوة وحضرموت".