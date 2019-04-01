بيان جديد للحكومة اليمنية يعلن موقفا تجاه السعودية

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ادانت الجمهورية اليمنية اليوم السبت بأشد العبارات ما وصفته ، الاستهداف الإرهابي الجبان على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية فجر اليوم السبت بطائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الشرعية في بيان لها " إذا تدين الجمهورية اليمنية هذا العمل الإرهابي، تؤكد وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وتؤيد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على امن واستقرار المنطقة".

كما أكدت الوزارة مجددا موقف اليمن الثابت ضد الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصورة وان مثل هذه الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا خطير ليس فقط على المملكة وإنما على لأمن واستقرار المنطقة ككل.

وكانت وسائل اعلام سعوددية، افادت باستهداف معملي شركة أرامكو في البقيق وكذلك في هجرة خريص بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقعين.

وأضافت أنه قد تمت السيطرة على الحريقين، إلا أن أعمال التبريد مازالت جارية.

وقالت إن الجهات الأمنية تابعت الحادث منذ البداية، مشيراً إلى أن الحركة طبيعية في منطقة السوق حيث يقع المعمل في البقيق ..مؤكدة ان الموقع يبعد عن المناطق السكنية.