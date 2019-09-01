أول رئيس كان على خلاف مع البشير يصل السودان بعد سنوات من القطيعة

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بعد سنوات انقطاع على خلفية خلافات مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وصل الرئيس الإرتري آسياس أفورقي في زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعدد من الوزراء.

ويشمل برنامج الزيارة لقاءت ومباحثات مع الفريق أول البرهان، وعضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وكان أفورقي قد أوفد، الاثنين الماضي، مستشاره للشؤون السياسية، يماني قبراب، إلى السودان للترتيب للزيارة، حيث التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي أكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع إريتريا.