السعودية تعلن عن مصير استمرار صادرات النفط بعد استهداف أرامكو ومصادر توضح ما حدث

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قالت مصادر سعودية اليوم السبت، ق إن صادرات المملكة النفطية مستمرة،ولم تتأثر بعد السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية، بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار حوثية "درون".
وبحسب وسائل اعلام سعوددية، فقد تم استهداف معملي شركة أرامكو في البقيق وكذلك في هجرة خريص بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقعين.
وأضافت أنه قد تمت السيطرة على الحريقين، إلا أن أعمال التبريد مازالت جارية.
وقالت إن الجهات الأمنية تابعت الحادث منذ البداية، مشيراً إلى أن الحركة طبيعية في منطقة السوق حيث يقع المعمل في البقيق ..مؤكدة ان الموقع يبعد عن المناطق السكنية.