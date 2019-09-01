جماعة الحوثي تتبنى استهداف أرامكو وتكشف تفاصيل العملية

السبت 14 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تبنت جماعة الحوثي السبت، الهجوم الذي استهدف معمل شركة أرامكو النفطية السعودية، في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية، لافتة إلى ان الهجوم تم بـ10 طائرات مسيرة "درون".

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثي أن العملية أطلق عليها اسم "توازت الردع الثانية"، مضيفة أن "العملية هي إحدى أكبر العمليات التي تنفذُها قواتُنا في العمق السعودي وأنها أتت بعد "عملية استخباراتية دقيقة ورصد مسبق".

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، السبت، استهداف معمل بقيق بطائرات دون طيار "درون" دون التطرق إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو إن كان هناك ضحايا جراء ذلك.