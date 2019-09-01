جماعة الحوثي تتبنى استهداف أرامكو وتكشف تفاصيل العملية تعرف على الجاسوس الكبير الذي أخرجته المخابرات الأمريكية على وجه السرعة من روسيا انتشار مرعب لداء الكلب في اليمن بن سلمان يكشف تفاصيل لقاء جمعة بالرئيس هادي السعودية تعلن عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشأتين نفطيتين من الاعتقال إلى الاغتصاب.. عار إنساني يطارد الإمارات في اليمن انتصار عسكري جديد لقوات الجيش بمحافظة ابين مسؤول عسكري يمني في قوات «التحالف»يعلن إستقالته من منصبه ويتحدث عن إساءة إماراتية «لليمن واليمنيين» ليس لها مثيل عبر التاريخ الإعلان عن وصول 10 آلاف جواز سفر الى إحدى المحافظات المحررة وهذا موعد صرفها الامارات تتمرد على السعودية وتبدأ تحركات عسكرية كبيرة لتفجير الوضع في ”أببن“ واشعال الحرب مجددا
تبنت جماعة الحوثي السبت، الهجوم الذي استهدف معمل شركة أرامكو النفطية السعودية، في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية، لافتة إلى ان الهجوم تم بـ10 طائرات مسيرة "درون".
ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثي أن العملية أطلق عليها اسم "توازت الردع الثانية"، مضيفة أن "العملية هي إحدى أكبر العمليات التي تنفذُها قواتُنا في العمق السعودي وأنها أتت بعد "عملية استخباراتية دقيقة ورصد مسبق".
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، السبت، استهداف معمل بقيق بطائرات دون طيار "درون" دون التطرق إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو إن كان هناك ضحايا جراء ذلك.