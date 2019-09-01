بن سلمان يكشف تفاصيل لقاء جمعة بالرئيس هادي

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بحث الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس الجمعة، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، "جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، السبت، بأن اللقاء الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، كان بحضور نائب الرئيس علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبد الملك.
وقال هادي في اللقاء إن "السعودية جسدت أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على واحدية المصير والهدف المشترك، وما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني".
وأشار إلى "التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني، ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره".
وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، قال الأمير خالد بن سلمان: "بناءً على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق".
وأضاف: "كان اللقاء بفخامته مثمراً وإيجابياً، وتم بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، واهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة الميليشات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة".