من الاعتقال إلى الاغتصاب.. عار إنساني يطارد الإمارات في اليمن انتصار عسكري جديد لقوات الجيش بمحافظة ابين مسؤول عسكري يمني في قوات «التحالف»يعلن إستقالته من منصبه ويتحدث عن إساءة إماراتية «لليمن واليمنيين» ليس لها مثيل عبر التاريخ الإعلان عن وصول 10 آلاف جواز سفر الى إحدى المحافظات المحررة وهذا موعد صرفها الامارات تتمرد على السعودية وتبدأ تحركات عسكرية كبيرة لتفجير الوضع في ”أببن“ واشعال الحرب مجددا حصدت 11 مدنياً.. تفاصيل مجزرة مروعة تُضاف لإجرام «الحوثي» خفايا وأسرار لا يعلمها الناس عن فوائد المشي يومياً ولو ببطء وكالة ”اسوشيتد برس“ الأمريكية تفضح الامارات وتكشف رواية “ حول مكان مقتل الجنود الاماراتيين أكثر من 2500 شابة سعودية تزوجن برجال من 30 جنسية ... تعرف على أكثر الجنسيات زواجا بالسعوديات دولة خليجية تفرض عقوبات رادعة لمن يخرج بـ«البيجامة»
تمكنت قوات الجيش الوطني بمساندة رجال قبائل محافظة أبين من السيطرة على معسكر تابع لميلشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت مصادر محلية لـ”مأرب برس“ ان قوات الجيش سيطرت على معسكر الحزام الأمني والذي يقع بـلودر (عكد) بشكل كامل ، كما اغتنمت قوات الجيش الوطني عشرات الاطقم والاليات ومخازن ذخيرة وكميات كبيرة من الاسلحة المتوسطة والخفيفة ودبابات ومدرعات.
وكانت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الامارات دفعت امس الجمعة بتعزيزات عسكرية كبيرة الى ضواحي مدينة شقرة بمحافظة أبين( جنوب اليمن).
وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان تلك التعزيزات تشمل عربات ومدرعات وافراد مشاة واطقم ومؤن عسكرية وغذائية لتعزيز، مؤكدة ان تلك التحركات تمرد على السعودية ودعوتها لوقف اطلاق النار، وأن الامارات تدفع نحو استئناف المعارك.