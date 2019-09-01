الإعلان عن وصول 10 آلاف جواز سفر الى إحدى المحافظات المحررة وهذا موعد صرفها

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أعلن مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول،اليوم الجمعة توفير دفعة جديدة من جوازات السفر تبلغ 10 آلاف جواز لدى فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في شبوة، وذلك عقب استنفاد الدفعات السابقة من الجوازات.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"،عن العميد الدحبول قولة بأنه وصلت إلى مصلحة الهجرة والجوازات دفعة جديدة تصل لنحو عشرة آلاف جواز من المقرر البدء بعملية صرفها بالأيام القادمة.
وأشاد بجهود قيادة وكوادر فرع الهجرة والجوازات في شبوة من خلال القيام بعملية تنظيم وتسهيل عملية حصول المواطنين على جوازات السفر، وشدد على ضرورة التزام الجميع باللوائح والإجراءات المنظمة لعملية صرف وثائق السفر والتقيد بإرشادات قيادة الفرع في طريقة معاملتها.