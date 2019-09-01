الامارات تتمرد على السعودية وتبدأ تحركات عسكرية كبيرة لتفجير الوضع في ”أببن“ واشعال الحرب مجددا حصدت 11 مدنياً.. تفاصيل مجزرة مروعة تُضاف لإجرام «الحوثي» خفايا وأسرار لا يعلمها الناس عن فوائد المشي يومياً ولو ببطء وكالة ”اسوشيتد برس“ الأمريكية تفضح الامارات وتؤكد رواية ”مأرب برس“ حول مكان مقتل الجنود الاماراتيين أكثر من 2500 شابة سعودية تزوجن برجال من 30 جنسية ... تعرف على أكثر الجنسيات زواجا بالسعوديات دولة خليجية تفرض عقوبات رادعة لمن يخرج بـ«البيجامة» القوات الاماراتية في ”سقطرى“ تعترض ناقلة سعودية وتمنعها من دخول ”قلنسية“ ريال مدريد عن ضم مبابي: نحبه وسنحاول من أجله مجددا الإمارات.. أجبر على الزواج منها فأقدم على الانتحار برشلونة يفكر في التخلي عن ضم نيمار من أجل مبابي
دفعت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الامارات، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، بتعزيزات عسكرية كبيرة الى ضواحي مدينة شقرة بمحافظة أبين( جنوب اليمن).
وقالت مصادر عسكرية لـ”مأرب برس“، ان تلك التعزيزات تشمل عربات ومدرعات وافراد مشاة واطقم ومؤن عسكرية وغذائية لتعزيز، مؤكدة ان تلك التحركات تمرد على السعودية ودعوتها لوقف اطلاق النار، وأن الامارات تدفع نحو استئناف المعارك.
الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي قال في بيان اطلع عليه ”مأرب برس“، ان تلك التعزيزات استعدادا لما أسماه بـ”ساعة الصفر“، لبدء تطهير محافظة أبين وتأمين خط ”أبين ـ شبوة“.
يُذكر أن خارطة السيطرة العسكرية بمحافظة أبين، لم تتغير منذ أواخر اغسطس/ آب الفائت، بعد أن نفذ سلاح الجو الإماراتي عشر غارات على القوات الحكومية، وهو ما أدى لتراجعها من المدخل الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، والتموضع في مديرية شقرة وما بعدها من المناطق الوسطى بمحافظة أبين، فيما تُسيطر مليشيا الانتقالي على مديريات زنجبار وجعار والكود، والواصلة للعاصمة المؤقتة عدن.