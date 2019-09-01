حصدت 11 مدنياً.. تفاصيل مجزرة مروعة تُضاف لإجرام «الحوثي»

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قتل 11 مدنياً وأصيب آخرون، الجمعة، في قصف لميليشيا الحوثي في مديرتي التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة منازل المواطنين في منطقة المتينة بالجبلية بمديرية التحيتا، ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال فيما أصيب اثنين آخرين.

وأشارت إلى أن الضحايا جميعهم من أسرتين.

وذكرت المصادر، أن ميليشيا الحوثي استهدفت أيضاً منازل سكنية في مديرية حيس، ما أسفر عن مقتل طفلين شقيقين وأصيب أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

بدوره دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، المبعوث الأممي الخاص لليمن والمنظمات الدولية لإدانة المجزرة المروعة والقيام بواجباتها في وقف خروقات المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة واستمرارها في استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المديريات المحررة بمختلف أنواع الأسلحة.

يأتي هذه التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي، بعد أقل من خمسة أيام من إعلام الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق لتثبيت أربع نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار.