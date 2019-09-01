الامارات تتمرد على السعودية وتبدأ تحركات عسكرية كبيرة لتفجير الوضع في ”أببن“ واشعال الحرب مجددا حصدت 11 مدنياً.. تفاصيل مجزرة مروعة تُضاف لإجرام «الحوثي» خفايا وأسرار لا يعلمها الناس عن فوائد المشي يومياً ولو ببطء وكالة ”اسوشيتد برس“ الأمريكية تفضح الامارات وتؤكد رواية ”مأرب برس“ حول مكان مقتل الجنود الاماراتيين أكثر من 2500 شابة سعودية تزوجن برجال من 30 جنسية ... تعرف على أكثر الجنسيات زواجا بالسعوديات دولة خليجية تفرض عقوبات رادعة لمن يخرج بـ«البيجامة» القوات الاماراتية في ”سقطرى“ تعترض ناقلة سعودية وتمنعها من دخول ”قلنسية“ ريال مدريد عن ضم مبابي: نحبه وسنحاول من أجله مجددا الإمارات.. أجبر على الزواج منها فأقدم على الانتحار برشلونة يفكر في التخلي عن ضم نيمار من أجل مبابي
قتل 11 مدنياً وأصيب آخرون، الجمعة، في قصف لميليشيا الحوثي في مديرتي التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة منازل المواطنين في منطقة المتينة بالجبلية بمديرية التحيتا، ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال فيما أصيب اثنين آخرين.
وأشارت إلى أن الضحايا جميعهم من أسرتين.
وذكرت المصادر، أن ميليشيا الحوثي استهدفت أيضاً منازل سكنية في مديرية حيس، ما أسفر عن مقتل طفلين شقيقين وأصيب أربعة آخرين بجروح متفاوتة.
بدوره دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، المبعوث الأممي الخاص لليمن والمنظمات الدولية لإدانة المجزرة المروعة والقيام بواجباتها في وقف خروقات المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة واستمرارها في استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في المديريات المحررة بمختلف أنواع الأسلحة.
يأتي هذه التصعيد من قبل ميليشيا الحوثي، بعد أقل من خمسة أيام من إعلام الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق لتثبيت أربع نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار.