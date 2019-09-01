أكثر من 2500 شابة سعودية تزوجن برجال من 30 جنسية ... تعرف على أكثر الجنسيات زواجا بالسعوديات

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

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عقد شخصان من الصين و رجل كوري و3 تايلنديين و5 إندونيسيين "الزواج" بسعوديات العام الماضي، هذا ما كشفه التقرير الإحصائي الأخير الصادر من وزارة العدل السعودية 2018، والذي أشار إلى حالات زوجات سعوديات من أجانب والتي بلغت 2517 حالة.

حيث سجلت المحاكم زواج 975 سعودية من رجال يحملون الجنسية اليمنية لتكون أكثر الجنسيات زواجاً من سعوديات، والكويت ثانياً بـ265 عقد نكاح، وقطر ثالثاً على الرغم من الأوضاع السياسية بين البلدين لتسجل محاكم السعودية 252 زواجاً بين سعودية وقطري، كما سجلت المحاكم زواج سعودية من إيراني.

ولأفريقيا جانب من زواج السعوديات بهم حيث سجلت المحاكم زواج سعوديات بـ87 نيجرياً و31 من النيجر و 27 بوركينياً و 22 موريتانياً و8 ارتيريين و 6 صوماليين و3 كينيين و2 من الكاميرون و غيني و اثيوبيين اثنين، كما ان لشرق آسيا نصيباً من الزواجات حيث بلغ عدد السعوديات المتزوجات من باكستانيين 96 و20 هندياً و 19 أفغانياً و12 بنغالياً و3 تايلنديين و1 تركستاني و1 سنغالي.

كما عقدت المحاكم السعودية النكاح لسعوديات مع 5 أميركيين و 9 بريطانيين و3 كنديين وأسترالي و6 أتراك.

وذكر مأذون الأنكحة الشيخ عبدالعزيز المرحبي أن زواج الفتيات من الأجانب معظمهم "صغيرات" في السن، وأرجع سبب ذلك إلى تأثرهن بالمسلسلات والفنانين الأجانب بحسب قوله.

ضوابط و إجراءات

و تضع وزارة الداخلية السعودية عدداً من الضوابط لزواج السعوديين والسعوديات من الأجانب، وفق إجراءات أهمها وجود مصدر دخل ثابت للمتقدم، وقال عضو مجلس الشورى سامي زيدان "بالنسبة لي لا أرى بأساً من زواج السعوديات من أجانب مؤهلين ديناً وعلماً وخلقاً. أماً بالنسبة لكون ارتفاع نسبة العنوسة سبباً فقد يكون أحد الأسباب والتي تكون زيجة من أقارب من جنسية أخرى أو معرفة الأهل والجيران وغير ذلك من الأسباب" مضيفاً: "بالنسبة لأبناء السعوديات من أزواج غير سعوديين ففي رأيي، والرأي لولي الأمر، أنه يجب إعطاء هؤلاء الأبناء الحق في الحصول على الجنسية السعودية. ولا يخفى على مسلم أن نسل الرسول عليه الصلاة والسلام كان من ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها".

كما عقدت المحاكم السعودية العام الماضي زواج 71 سعوديا مع افغانيات و 51 بنغالية و37 سودانية و33 موريتانية و 33 نيجرية و 30 بوركينية و20 مالية ، لتكون عقود النكاح من أجانب اكثر من دول الخليج إذ سجلت حالات زواج السعوديين من 18 كويتية و10 بحرينيات و6 عمانيات و 3 إمارتيات و3 قطريات .

و سجلت وزارة العدل زواج 198 سعودياً من باكستانيات لتكون ثالث الجنسيات التي يقبل عليها السعوديون بعد اليمنيات والسوريات، علماً بأن عدد حالات زواج السعوديين من أجنبيات وصل إلى 312 وعدد حالات الطلاق 1869 لتكون نسبة الطلاق 59.7 في المئة من أجنبيات.

وأصدرت محاكم السعودية صكوك طلاق بين السعوديين والمغربيات أكثر من تسجيل عقود نكاح، إذ تزوج 114 سعودياً من مغربيات، بينما طلق 145 سعودياً زوجته المغربية، كما طلق السعوديون 16 لبنانية في مقابل زواجهم من 15. لتكون نسبة الطلاق أكثر من الزواج، وطلقت 165 مصرية في مقابل الزواج من 80 مصرية فقط، ونظراً لارتفاع معدل حالات الطلاق في السعودية نوه المرحبي إلى ضرورة اخضاع المقبلين على الزواج لدورات الزامية مجانية قبل الزواج.