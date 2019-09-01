ريال مدريد عن ضم مبابي: نحبه وسنحاول من أجله مجددا

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، "فلورنتينو بيريز"، عن موقف الملكي من التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، "كيليان مبابي".

وقال "بيريز"، في حواره مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "مبابي، نحن نحبه، باريس سان جيرمان لا يريد بيعه، لكن سنذهب ونحاول من أجله مجددا".

وعن الأسباب التي أدت إلى عدم التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا، "بول بوغبا"، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قال: "ناديه رفض بيعه".

وأضاف: "كان هناك اهتماما أيضًا بروبرت ليفاندوفسكي منذ سنوات، ولم نحصل عليه بسبب رفض ناديه بايرن ميونخ، هناك لاعبون لا يمكن شراؤهم، فعقده لا يتوفر به شرط جزائي، إنه نفس الوضع بالنسبة لبوغبا".

وعن موسم ريال مدريد الأخير، قال: "يجب أن تكون منتقدًا للذات، لكننا نقدر كل شيء فزنا به.. لقد حققنا 4 ألقاب لدوري الأبطال في 5 سنوات، بينما حاول آخرون الفوز بنفس اللقب في الموسم الماضي ولم يستطيعوا"، في إشارة للغريم التقليدي برشلونة على ما يبدو.