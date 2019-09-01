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الإمارات.. أجبر على الزواج منها فأقدم على الانتحار

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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بعدما قررت أسرته زواجه من ابنة خالته رغما عنه، أقدم شاب آسيوي يعمل في رأس الخيمة الإماراتية ، على الانتحار بتناول 35 حبة دواء نتيجة تعرضه لضغوط نفسية.

وفي اعترافاته أمام النيابة العامة والمحكمة أقرّ بالتهمة المنسوبة إليه بمحاولته الانتحار لإنهاء حياته وأفاد أمام هيئة المحكمة التي قضت بتغريمه 1000 درهم .

كما أقرّ أيضا أنه نادم على فعلته، وأن أسرته اتصلت به هاتفيا من بلاده وأبلغته بأنهم قرروا زواجه من ابنة خالته فور عودته للبلاد.

وأشار الشاب المتهم إلى أنه لا يرغب في الزواج من ابنة خالته، وأن ما قامت به أسرته عرضه لضغوط نفسية كبيرة، ما أدى إلى تفكيره في إنهاء حياته عبر تناول حبوب من الدواء للهروب من الزواج.

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