برشلونة يفكر في التخلي عن ضم نيمار من أجل مبابي

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أكد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني قد تتنازل عن فكرة إعادة النجم البرازيلي "نيمار"، من أجل التعاقد مع زميله في باريس سان جيرمان الفرنسي "كيليان مبابي".
وأوضح الصحيفة أن عددا من أعضاء برشلونة يعتقدون أن التعاقد مع "مبابي" قد يكون أفضل للنادي الكتالوني من إعادة "نيمار".
وأضافت بأن "مبابي" أصغر من "نيمار"، إضافة إلى أن الشاب الفرنسي لن يسبب انقساما بين لاعبي برشلونة مثلما سيحدث لو تم إعادة اللاعب البرازيلي.
كما أشارت إلى أن عددا من أعضاء برشلونة هددوا رئيس النادي، "جوسيب ماريا بارتوميو"، بالاستقالة حال إعادة "نيمار" بسبب الطريقة التي غادر فيها اللاعب النادي الكتالوني.
ورحل "نيمار" إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017، بعدما فسخ عقده مع برشلونة بدفع الشرط الجزائي البالغ قيمته 222 مليون يورو.