من هو الأمير الذي شغل أمريكا لسنوات حتى وصل إلى هوليوود؟ الثقوب الصغيرة في آيفون 11 تثير خوف المستخدمين! التحالف يكثف عملياته في ”حرض“ والمليشيا تستنفر ومستشفيات ”حجة“ تعج بالضحايا ما مصير أمير الكويت بعد 5 أيام من دخوله مشفى بأمريكا فيما يسود تكتم شديد حول مجريات اللقاءات في جدة.. تسريبات عن مشروع اتفاق وضوء اخضر سعودي وتقاسم للنفوذ.. 3 سيناريوهات تكشفها التسريبات الحكومة اليمنية تبدأ أول تحرك دولي لاستعادة سيادتها على الموانئ والمطارات المنتهكة من قبل الامارات الديبلوماسية اليمنية تستعرض هموم ومشاكل اليمن المحلية والدولية مع الصومال أقوى شخصية في حزب اردوغان يعلن استقالته وحزب العداله يخسر ادهى منظريه زعيم عربي يصاب بمرض خطير ويوصي بدفنه في السعودية... الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها
أثار التصميم الحديث لهاتف "آيفون"، الذي أطلقته "آبل" يوم 10 سبتمبر، مخاوف المستخدمين فيما يتعلق بموقع الكاميرات على الجهاز.
ويحتوي "آيفون 11 برو" على نظام كاميرا يضم 3 عدسات، تعمل بالطاقة العالية موجودة بجوار فتحة الهاتف الصغيرة وميكروفون "audiozoom".
وأفاد المئات من الأشخاص على "تويتر" بأن تصميم هاتف "آبل" الحديث أطلق العنان لمخاوفهم، من الثقوب الصغيرة الموجودة في مربع واحد، التي قد تسبب لهم رهاب النخاريب أو "تريبوفوبيا" (وهو خوف من رؤية الأشياء التي تحتوي على ثقوب صغيرة).
وقال أحد المستخدمين في تغريدة على "تويتر": "لم تفكر "آبل" في الأفراد المصابين بـ"تريبوفوبيا" عند تصميم "آيفون 11 برو"؟".
وأفادت دراسة أجرتها جامعة نوتنغهام أن حالة "تريبوفوبيا" تصيب أكثر من شخص من بين كل 10 أفراد، وتشمل الأعراض الغثيان والقيء. ولا يُعرف سوى القليل عن الحالة هذه، ولكن سببها قد يكون جزئيا الخوف من الحشرات الخطرة.
وتقول دراسة أجريت في جامعة "إسيكس": "ينشأ الرهاب جزئيا لأن النخاريب تشترك في الخصائص البصرية الأساسية مع خصائص الكائنات الخطرة".