التحالف يكثف عملياته في ”حرض“ والمليشيا تستنفر ومستشفيات ”حجة“ تعج بالضحايا

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفذ طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، سلسلة غارات استهدفت عدة مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي بمديرية حرض بمحافظة حجة (شمال اليمن).



وقال مصدر عسكري إن التحالف استهدف بغارة جوية مبنى تتخذه مليشيا الحوثي مركزا لها شمال شرق مدينة حرض، فيما استهدف بغارة أخرى تعزيزات ومعدات شمال المدينة، تكبدت المليشيات خلالها خسائر في الأرواح والعتاد.

وذكر المصدر أن غارة جوية أخرى استهدفت منصة إطلاق صورايخ تقع بقرية الرقة بحافة وادي حرض، ودمرتها على الفور، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

كما استهدفت غارة أخرى مخزن أسلحة بمعسكر الجماء الواقع بين سوق مزرق ومديرية بكيل المير حيث شوهدت ألسنة اللهب وسمع دوي انفجارات ضخمة استمرت لنحو ساعتين.

وأشار المصدر إلى أنه عقب الغارات الجوية تم نقل عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين إلى المستشفى الجمهوري بمدينة حجة وسط حالة من الهلع والاستنفار .