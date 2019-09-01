ما مصير أمير الكويت بعد 5 أيام من دخوله مشفى بأمريكا

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الجمعة أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية ناجحة.

ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري قوله ”سمو الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح“.

وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى.