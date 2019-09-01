من هو الأمير الذي شغل أمريكا لسنوات حتى وصل إلى هوليوود؟ الثقوب الصغيرة في آيفون 11 تثير خوف المستخدمين! التحالف يكثف عملياته في ”حرض“ والمليشيا تستنفر ومستشفيات ”حجة“ تعج بالضحايا ما مصير أمير الكويت بعد 5 أيام من دخوله مشفى بأمريكا فيما يسود تكتم شديد حول مجريات اللقاءات في جدة.. تسريبات عن مشروع اتفاق وضوء اخضر سعودي وتقاسم للنفوذ.. 3 سيناريوهات تكشفها التسريبات الحكومة اليمنية تبدأ أول تحرك دولي لاستعادة سيادتها على الموانئ والمطارات المنتهكة من قبل الامارات الديبلوماسية اليمنية تستعرض هموم ومشاكل اليمن المحلية والدولية مع الصومال أقوى شخصية في حزب اردوغان يعلن استقالته وحزب العداله يخسر ادهى منظريه زعيم عربي يصاب بمرض خطير ويوصي بدفنه في السعودية... الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الجمعة أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية ناجحة.
ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري قوله ”سمو الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح“.
وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى.