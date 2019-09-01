الحكومة اليمنية تبدأ أول تحرك دولي لاستعادة سيادتها على الموانئ والمطارات المنتهكة من قبل الامارات الديبلوماسية اليمنية تستعرض هموم ومشاكل اليمن المحلية والدولية مع الصومال أقوى شخصية في حزب اردوغان يعلن استقالته وحزب العداله يخسر ادهى منظريه زعيم عربي يصاب بمرض خطير ويوصي بدفنه في السعودية... عاجل الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها ميليشيات الانتقالي تسعى لتنفيذ مخطط خطير على أحد مداخل عدن مسؤول إماراتي يكشف حقيقة وجود خلاف بين الإمارات والسعودية بشأن أزمة عدن نهب للممتلكات ودفع للجبهات ..سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق أيتام اليمن جلسة استماع بمأرب لضحايا فجّر الحوثيون منازلهم الأمم المتحدة تعلن أعداد النازحين في اليمن.. رقم صادم
أعلن وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، بدءه في التحرك دوليا لوقف انتهاكات الامارات للسيادة اليمنية وسيطرتها على المطارات والموانئ اليمنية.
وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال ”الجبواني“ انه تم إقرار سفره إلى ”مونتريال كندا“ يوم ٢٥ سبتمبر الجاري للإجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية ”الإيكاو“.
كما أكد انه سيسافر في أكتوبر القادم الى لندن للإجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، مشيرا الى ان سيضع المنظمات الدولية أمام ”مسئولياتها إزاء ما يجري من إنتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها وموانئها“.
اقرأ ايضا: لجنة ”سعودية ـ أمريكية“ تكشف عن قرب انتهاء ”تمرد عدن“ ورسالة سعودية ”جريئة“ للامارات