الحكومة اليمنية تبدأ أول تحرك دولي لاستعادة سيادتها على الموانئ والمطارات المنتهكة من قبل الامارات

الجمعة 13 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، بدءه في التحرك دوليا لوقف انتهاكات الامارات للسيادة اليمنية وسيطرتها على المطارات والموانئ اليمنية.

وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال ”الجبواني“ انه تم إقرار سفره إلى ”مونتريال كندا“ يوم ٢٥ سبتمبر الجاري للإجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية ”الإيكاو“.

كما أكد انه سيسافر في أكتوبر القادم الى لندن للإجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، مشيرا الى ان سيضع المنظمات الدولية أمام ”مسئولياتها إزاء ما يجري من إنتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها وموانئها“.

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