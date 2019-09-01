الديبلوماسية اليمنية تستعرض هموم ومشاكل اليمن المحلية والدولية مع الصومال

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التقى وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، مع القائم بأعمال السفير الصومالي في اليمن سالم حاج، وخلال اللقاء استعرض بجاش تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وجهود الحكومة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأكد بجاش على متانة العلاقة بين البلدين وأهمية التنسيق بين اليمن والصومال للوقوف ضد التحديات التي تواجه كلا البلدين خاصة فيما يتعلق بقضايا حماية وصون حقوق الإنسان، ورفض المحاولات التي تقوم بها بعض الدول الغربية لتسيس حقوق الإنسان واستغلال هذا الملف كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان النامية.
و تجاهلت وكالة سبأ القضايا والملفات التي عرضها المسؤول الصومالي مع الخارجية اليمنية واكتفت بما أورده وكيل الخارجية اليمني.